Nieuwe slee voor skeletonster Le Conté

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 15:14 uur | update: 16:28 uur

Foto: ANP

SOESTERBERG - Skeletonster Joska le Conté krijgt een nieuwe slee. Met de nieuwe slee hoopt de atlete een grote stap te maken voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2018 die in Zuid-Korea worden gehouden.



De inwoonster van Soesterberg moet nog wel stappen maken om zich te kunnen plaatsen en bevindt zich momenteel nog niet op een plek die recht geeft op deelname. "Mijn slee is al weer een paar jaar oud. Toen ik een nieuwe slee kreeg, heb ik ook stappen gemaakt."



Bij het WK in het Duitse Königssee werd Le Conté 22e. De 29-jarige atlete uit Soesterberg werd vorig jaar nog dertiende op het WK.







Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht