Kampong-spelers verliezen finale met Dabang Mumbai

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 16:41 uur | update: 16:56 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk

UTRECHT - In de finale van de Hockey India League hebben de spelers van Kampong met 3-1 verloren. David Harte, Robbert Kemperman en Sander de Wijn speelden in de Hockey India League voor Dabang Mumbai, maar dat team was niet opgewassen tegen Kalzinga Lancers waar Billy Bakker, speler van Amsterdam, speelt.



In een wedstrijd, waar een velddoelpunt dubbel telt, kwam Kalinga Lancers op een 2-0 voorsprong door Glenn Turner. Vervolgens werd er een strafcorner benut door Moritz Fuerste waardoor het 3-0 werd. In de tweede helft deed Mumbai direct wat terug via een strafcorner variant van Yousuf Affan: 3-1. Maar een tweede benutte strafcorner van Fuerste gooide definitief roet in het eten voor de ploeg uit Mumbai.





