Spakenburg zakt naar p/d-plek

Foto: Geert Lommers

SPAKENBURG - Spakenburg is in de tweede divisie naar de vijftiende plek gezakt doordat Jong Vitesse AFC met 6-2 versloeg.

De ploeg die aan het einde van het seizoen op de vijftiende plek eindigt, is veroordeeld tot het spelen van promotie/degradatie duels.



Spakenburg heeft in 2017 nog geen overwinning gepakt. Ook tegen Hardenberg kon het zaterdag niet winnen. Het werd 2-0.



