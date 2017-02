Elinkwijk en Nieuw Utrecht onderuit

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 17:32 uur | update: 17:36 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - In de eerste klasse A heeft Nieuw Utrecht verloren. In het thuisduel tegen Hillegom ging de Utrechtse ploeg met 3-2 onderuit tegen het hoger geklasseerde Hillegom.



Na vijftien wedstrijden heeft Nieuw Utrecht 13 punten.



Elinkwijk kreeg in dezelfde klasse een behoorlijke nederlaag te verwerken. De ploeg uit Utrecht verloor met 4-1 van AFC'34.



De wedstrijd werd eerder al gespeeld en eindigde toen in 1-1, maar het duel moest worden overgespeeld omdat Elinkwijk in dat duel Jordi best opstelde terwijl hij geschorst was. Ook kreeg Elinkwijk drie punten in mindering.



Elinkwijk is de hekkensluiter van de Eerste klasse A.





