Brons voor judoka Korrel in Düsseldorf

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 18:29 uur | update: maandag 27 februari 2017, 09:06 uur

Foto: Leslie Truideman

VIANEN - Michael Korrel heeft zondag tijdens de Grand Prix judo in Düsseldorf brons gepakt. De judoka uit Vianen versloeg in de strijd om de derde plaats in de klasse tot 100 kilo de Brit Benjamin Fletcher.



De plak van Korrel was de enige die Nederland won tijdens het toernooi in Duitsland.





