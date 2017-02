Schaatster Engbers vijfde in Zweden

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 26 februari 2017, 18:34 uur | update: maandag 27 februari 2017, 08:50 uur

Foto: Orange Pictures

UTRECHT/OVERBERG - Schaatster Emma Engbers is als vijfde geŽindigd in het eindklassement van een reeks marathonwedstrijden op natuurijs in Zweden. In de afsluitende race werd de Utrechtse, die zaterdag nog tweede werd, zevende. Die race werd gewonnen door Iris van der Stelt. Zij won ook het eindklassement. Jessica Merkens, ook uit Utrecht, kwam in de laatste race als 29e over de finish maar eindigde in het klassement als 15e.



Bij de mannen eindigde Peter van de Pol in de afsluitende wedstrijd als zevende. De 34-jarige marathonschaatser uit Overberg had veel kopwerk gedaan, maar moest de zege uiteindelijk laten aan Simon Schouten. Achter Schouten werd Frank Vreugdenhil tweede.



Ook Stefan Wolffenbuttel pakte nog een paar punten voor het algemeen klassement van de serie wedstrijden in Zweden. De Nigtevechter werd 19e en verdiende twee punten voor het eindklassement. Robin Snoek uit Abcoude viel met een 23e plaats net buiten de punten.



In het eindeklassement eindigde Vreugdenhil als eerste, Peter van de Pol werd zesde. Robin Snoek werd 21e, Stefan Wolffenbuttel 33e.





Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht