Ruime zege waterpolovrouwen UZSC

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 19:53 uur | update: maandag 27 februari 2017, 08:57 uur

Foto: Orange Pictures

UTRECHT - De waterpolovrouwen van UZSC hebben ook hun tweede wedstrijd van het weekend ruim gewonnen. Nadat op zaterdag ZPB al met 14-4 werd verslagen, won de Utrechtse ploeg zondagavond ook van De Ham. In het Kromme Rijnbad werd het 16-7 voor de formatie van coach Gerrit-Jan Schothans.



Na 16 duels staat UZSC derde in de eredivisie, met 38 punten. GZC Donk is met 42 uit 17 koploper. ZVL is tweede met 40 uit 16.



