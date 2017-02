Ariesen 72e in eindklassement Portugal

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 26 februari 2017, 18:02 uur | update: maandag 27 februari 2017, 09:08 uur

Foto: Orange Pictures

RHENEN - Johim Ariesen is als 72e geŽindigd in de Portugese rittenkoers de Volta ao Alentejo. De 28-jarige wielrenner uit Rhenen, die donderdag nog winnaar was van de tweede etappe, had in het eindklassement bijna 21 minuten achterstand op de winnaar, de Spanjaard Carlos Barbero.



In de laatste etappe, een rit over 169 km van Ferreira do Alentejo naar …vora, sprintte Ariesen naar de 18e plaats. De ritzege ging naar de Colombiaan Juan Sebastian Molano.







Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht