Utrechter Van Rootselaar bondscoach rolstoelbasketballers

geplaatst: maandag 27 februari 2017, 12:57 uur | update: 13:06 uur

UTRECHT - Cees van Rootselaar is de nieuwe bondscoach van het Nederlands mannen rolstoelbasketbalteam. De 50-jarige Utrechter is de opvolger van Frits Wiegmann.



Van Rootselaar speelde 118 voor Oranje en werd vijf keer landskampioen als speler, maar heeft geen enkele ervaring met rolstoelbasketbal. De Utrechter ziet dat niet als een belemmering: "Ik mag werken met ervaren mensen in het Nederlandse rolstoelbasketbal. Van hen kan ik ontzettend veel leren. Waar ik wel alles van weet, is de mentaliteit die nodig is om als topsporter te slagen."



Van Rootselaars eerste grote toernooi met de Nederlandse rolstoelbasketballers wordt het Europees Kampioenschap, dat van 19 juni t/m 1 juli wordt gehouden op het Canarische eiland Tenerife.





