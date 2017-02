Gözübüyük fluit FC Utrecht - ADO

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 12:06 uur | update: 12:13 uur

Foto: ANP

UTRECHT - FC Utrecht - ADO Den Haag staat komende zondag onder leiding van Serdar Gözübüyük. De arbiter uit Haarlem wordt in de Galgenwaard geassisteerd door Dave Goossens en Dave Goossens. Laurens Gerrets is de vierde official.



Sander van der Eijk leidt maandag het duel in de Jupiler League tussen Jong FC Utrecht en koploper VVV Venlo.



Houtenaar Jeroen Manschot, Ingmar Oostrom uit Oudewater en Martin van den Kerkhof uit Breukelen leiden vrijdag een duel in de Jupiler league. Manschot fluit de Brabantse derby tussen RKC en Helmond Sport, Oostrom heeft Eindhoven -Telstar onder zijn hoede en Van den Kerkhof moet De Graafschap - NAC in goede banen leiden.



