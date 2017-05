UZSC zet belangrijke stap richting finale play-offs

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 28 april 2017, 21:00 uur | update: zaterdag 29 april 2017, 15:57 uur

UZSC-speler Mike van den Brink Foto: Orange Pictures

UTRECHT - De waterpoloŽrs van UZSC hebben de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs om het landskampioenschap gewonnen. In het eigen bad wonnen de Utrechters met 13-5 van De Zijl.



Na de eerste periode stonden de mannen van Joachim De Ruijsscher met 4-1 voor. Daarna werd die voorsprong alleen maar groter en werd er makkelijk gewonnen. Zaterdag om 20 uur staat de returnwedstrijd op het programma tussen UZSC en De Zijl.



Als UZSC de returnwedstrijd wint, staat het volgende week in de finale van de play-offs om het landskampioenschap.





