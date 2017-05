Titel ver weg voor DOVO na verlies bij ACV

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 16:25 uur | update: zondag 30 april 2017, 13:09 uur

DOVO-doelman Rodney Ubbergen moest ťťn keer vissen Foto: Jeroen van den Berg/DOVO

EEMDIJK - DOVO heeft verzuimd een belangrijke stap te zetten op weg naar de titel in de hoofdklasse B. Op bezoek bij ACV in Assen werd met 1-0 verloren door de ploeg van trainer Gert Kruys.



Het enige doelpunt van de wedstrijd werd twintig minuten na rust gemaakt door ACV-topscorer Saber Hendriks.



64' Saber Hendriks [1-0]



Door de nederlaag is de achterstand van DOVO op koploper ACV opgelopen tot vijf punten. Met nog twee wedstrijden voor de boeg, hebben de Veenendalers het heft niet meer in eigen handen. De ploeg van Kruys staat nog wel tweede, maar moet zelf twee keer winnen en hopen dat ACV twee keer verliest.



Voor alle uitslagen uit de hoofdklasse kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht