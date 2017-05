FC Breukelen en Argon delen de punten

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 16:37 uur | update: 16:59 uur

Foto: Geert Lommers

BREUKELEN/MIJDRECHT - Het al gedegradeerde FC Breukelen heeft in de hoofdklasse A een punt gepakt tegen Argon. Op sportpark Broekdijk-Oost in Breukelen eindigde de regioderby in 2-2.



Voor Breukelen waren Sam Osei en Deen van Embricqs trefzeker. Jasper Werkhoven en Floris Mulder zorgden voor de Mijdrechtse goals.



Argon staat na het gelijkspel tiende in de hoofdklasse A, met 33 punten uit 26 duels. Voor FC Breukelen viel het doek vorige week al, de aanstaand eersteklasser pakte vandaag het twaalfde punt van het seizoen.



