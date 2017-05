IJsselmeervogels profiteert maximaal van puntenverlies FC Lisse

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 16:54 uur | update: maandag 1 mei 2017, 13:09 uur

Foto: RTV Utrecht/Mark Kloostra

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels is alleen koploper in de derde divisie na een overwinning op Jong FC Groningen. In Groningen werd het 1-0 voor de ploeg van Sandor van der Heide. De nummer twee FC Lisse verspeelde eerder op de dag twee punten tegen ONS Sneek.



De eerste twintig minuten gebeurde er weinig in Groningen. Het eerste gevaar was direct raak voor de Vogels. Soufian Moro schoot IJsselmeervogels uit het niets op voorsprong. IJsselmeervogels controleerde de wedstrijd en kwam verder niet meer in de problemen.



21' Soufian Moro [0-1]



IJsselmeervogels is koploper in de derde divisie met 64 punten uit 32 duels. De voorsprong op nummer twee FC Lisse is nu twee punten, met nog twee duels voor de boeg.



Voor alle uitslagen uit de derde divisie kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht