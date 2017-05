Eemdijk speelt gelijk tegen Urk

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 16:59 uur | update: 17:19 uur

Foto: Geert Lommers

EEMDIJK - Eemdijk heeft in de hoofdklasse B gelijkgespeeld tegen Urk. De groenhemden uit Bunschoten-Spakenburg kwamen in de tweede helft terug van een 2-1 achterstand. Op Urk eindigde het duel in 2-2.



Jasper Bolland en Fouad Belarbi kwamen tot scoren namens Eemdijk, dat met nog twee wedstrijden te gaan negende staat in de hoofdklasse B, met 41 punten uit 28 wedstrijden. Urk is elfde met 37 punten.



Voor alle uitslagen uit de hoofdklasse kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht