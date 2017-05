Degradatie komt steeds dichterbij voor Spakenburg

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 17:55 uur | update: maandag 1 mei 2017, 13:10 uur

Foto: RTV Utrecht /René van den Berg

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft geen goede zaken gedaan in de strijd om zich rechtstreeks te handhaven in de tweede divisie. Op de Westmaat werd er met 1-2 verloren van Kozakken Boys, terwijl Spakenburg bijna de hele tweede helft met een man meer speelde. Madjer Lukoki werd in de blessuretijd de matchwinner voor de bezoekers.



21' 0-1 Raily Ignacio

48' 1-1 Thijs Hendriks, pen.

90' 1-2 Madjer Lukoki



Bijz. 47' Rode kaart Jeffrey van Nuland (Kozakken Boys).

Bijz. Raily Ignacio kreeg rood terwijl hij al gewisseld was. De oud-Spakenburg speler gedroeg zich provocerend na de 1-2 voor Kozakken Boys.



Spakenburg zakt door de nederlaagd naar de zestiende plaats. Die positie op de ranglijst veroordeelt de Blauwen aan het einde van het seizoen tot het spelen van promotie- degradatiewedstrijden.



