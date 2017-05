Veldkorfbal: Dalto verslaat Oranje Wit

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 17:00 uur | update: 17:54 uur

Foto: Dalto | bewerking RTV Utrecht

DRIEBERGEN - De korfballers van Dalto/BNApp.nl hebben een belangrijke zege geboekt in de ereklasse A op Oranje Wit. Het uitduel in Dordrecht eindigde in 30-24 voor de ploeg uit Driebergen.



Door de zege neemt Dalto afstand van hekkensluiter Oranje Wit. Dalto staat vijfde met vier punten uit zes wedstrijden, Oranje Wit is na zes duels nog puntloos.



Blauw-Wit uit Amsterdam is de koploper van de Ereklasse A met elf punten.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht