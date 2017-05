Verdedigingsfouten worden GVVV fataal

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 20:06 uur | update: maandag 1 mei 2017, 13:08 uur

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - In de tweede divisie heeft GVVV met 3-0 verloren van TEC. Op het eigen sportpark Panhuis keek het bij rust al tegen een 1-0 achterstand aan. Na rust kreeg GVVV kansen, maar counterde TEC naar een 3-0 zege.



0-1 '37 Josemar Makiavala

0-2 '59 Nehemia Sanaky

0-3 '72 Kurtley de Windt



Door de nederlaag is de tweede plaats definitief uitzicht voor GVVV. Na 32 speelrondes bezetten de Veenendalers de vijfde plaats in de tweede divisie. Het verschil met nummer twee Kozakken Boys is zeven punten.



