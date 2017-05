Pickles/UVV verliest ook tweede wedstrijd van Hoofddorp Pioniers

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 20:15 uur | update: 20:25 uur

Foto: Jan Kruijdenberg

UTRECHT - Het is Pickles/UVV niet gelukt te winnen van Hoofddorp Pioniers. In de hoofdklasse honkbal verloren de Utrechters op bezoek in Hoofddorp met 8-3.



Het is de tweede nederlaag van Pickles/UVV in het drieluik tegen Hoofddorp. Vrijdag ging de eerste wedstrijd met 4-2 verloren. Zondagmiddag staat in Hoofddorp wedstrijd drie op het programma.



Pickles/UVV staat na 8 gespeelde wedstrijden op de zesde plaats, met zes punten. Hoofddorp Pioniers heeft evenveel punten, al hebben zij wel drie wedstrijden minder gespeeld.





