Rugbyers Eemland winnen in Groningen

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 16:13 uur | update: zondag 30 april 2017, 13:28 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - De rugbyers van Eemland hebben in de eerste klasse gewonnen van Groningen. In Groningen werd het 5-27 voor de Amersfoorters.



In de eerste klasse heeft Eemland nu 54 punten uit achttien duels en staan de Amersfoorters op een derde plaats. Koploper is DSR-C met 81 punten uit zeventien wedstrijden.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht