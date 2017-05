Mannen UZSC naar finale play-offs landskampioenschap

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 13:25 uur | update: 13:51 uur

Foto: Marijn van der Meer/RTV Utrecht

UTRECHT - De waterpolomannen van UZSC hebben de finale bereikt om het landskampioenschap. Ook de tweede wedstrijd in de halve finale van de play-offs werd gewonnen van De Zijl. In Leiden werd het 10-11 na strafworpen.



Na vier periodes stond het 8-8 in Leiden, waardoor er penalty's aan te pas moesten komen. UZSC-goalie Ruben Hoepelman hield er twee tegen, waardoor er geen derde beslissingswedstrijd nodig was.



Woensdag staat de eerste wedstrijd in de finale voor UZSC op de planning. In de finale wordt er gespeeld volgens het best-of-five principe. Als UZSC de finale wint, is het voor de derde keer op rij landskampioen.







