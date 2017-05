Brandenburg in finale play-outs tegen VZC Veenendaal

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 23:46 uur | update: zondag 30 april 2017, 13:39 uur

DE BILT - De finale van de play-outs om een plaats in de eredivisie waterpolo gaat bij de mannen tussen BZC Brandenburg uit Bilthoven en VZC Veenendaal. Brandenburg plaatste zich zaterdag voor de finale door ZVVS uit Vlaardingen met 14-9 te verslaan. Eerder had de ploeg van Robert Havekotte ook de eerste wedstrijd al gewonnen.



In Vlaardingen waren Lars van Alfen, Jorrit Yperlaan en Arnold Witteveen met drie treffers de topscorers van Brandenburg.



De finale van de play-outs, tegen VZC Veenendaal, gaat om twee gewonnen duels. Die duels worden komende vrijdag, zaterdag en eventueel zondag gespeeld. VZC Veenendaal, landskampioen in 1986, plaatste zich voor de play-outs door als tweede te eindigen in de 1e klasse.



