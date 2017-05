Utrechtse snookeraars onderuit tegen Amigio

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 19:17 uur | update: zondag 30 april 2017, 13:25 uur

Foto: Corné Kuijpers

UTRECHT - Sportcentrum Utrecht heeft de uitwedstrijd in de eredivisie snooker tegen Amigio met 5-4 verloren. Voor de Utrechters won Roy Stolk (foto) al zijn partijen. De voormalig Nederlands kampioen uit Zeist versloeg René van Rijsbergen met 3-1.



Tegen Ameer Bahsh en Arya Sohrabi verloor Stolk geen frame. Feylin Jansen versloeg Ameer Baksh met 3-2 en verloor zijn andere twee duels. Martin Brinks verloor drie keer.



Sportcentrum Utrecht blijft vierde in de eredivisie met 89 punten uit 16 duels. De Dieze is koploper met 107 punten, voor Westend Snooker heeft 106 punten en Amigio heeft er 104.



