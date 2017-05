Handballers Houten volgend jaar opnieuw in eredivisie

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 30 april 2017, 13:04 uur | update: maandag 1 mei 2017, 14:08 uur

Foto: Wikipedia

HOUTEN - De handballers van Houten komen volgend jaar opnieuw uit in de eredivisie. In de degradatiepoule B speelde de ploeg van scheidend coach Hans van Dijk zaterdag 21-21 gelijk tegen Hercules en met dat punt heeft het zich veiliggespeeld.



Houten staat in de degradatiepoule op de plaats plek met 8 punten uit acht duels. Houten komt nog in actie tegen de nummer drie van poule A om te bepalen wie vijfde en zesde wordt.





