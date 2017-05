Nieuwegein wint ook laatste duel om periodekampioenschap

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 29 april 2017, 22:48 uur | update: zondag 30 april 2017, 15:37 uur

Foto: ANP

NIEUWEGEIN - De handballers van Nieuwegein hebben zaterdag de laatste wedstrijd in de nacompetitie om het periodekampioenschap gewonnen van Olympia'89. De ploeg van trainer Rik Louw was met 31-28 te sterk.



Nieuwegein was deze week al de algeheel periodekampioen van de eerste divisie geworden. De handballers gaan nu promotie/degradatieduels spelen om een plek in de eredivisie. De tegenstander wordt de winnaar van het duel tussen Hercules en Rotterdam.





