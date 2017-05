Seizoen voor Kampong eindigt in mineur na verlies tegen Amsterdam

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 14:15 uur | update: 14:36 uur

Kampong in actie tegen Oranje-Rood in archief Foto: Orange Pictures

UTRECHT - De hockeydames van Kampong kunnen zich definitief niet meer plaatsen voor de play-offs om het landskampioenschap. In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen werd er verloren van Amsterdam, waardoor het gat met de nummer vier Oranje-Rood nu 5 punten is. In Amsterdam werd het 1-0 in het nadeel van Kampong.



Ellen Hoog scoorde in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd voor de Amsterdammers.



Het seizoen van Kampong zit er nu op. Het gat met nummer zeven is te groot en het gat met de nummer vijf Laren is 5 punten. Waardoor het dus zesde is geworden in de hoofdklasse. Het team van Santi Freixa speelt in de laatste speelronde van het seizoen nog wel tegen regerend landskampioen en koploper Den Bosch.



