Dames SCHC redden punt in slotfase

Foto: Gerrit van Keulen

BILTHOVEN - De hockeysters van SCHC hebben in de hoofdklasse gelijkgespeeld tegen Laren. In Bilthoven was de eindstand 2-2.



Laren was tegen SCHC op 2-0 voorsprong gekomen door twee doelpunten van Maxime Kerstholt. Zij scoorde in de 36e en 48e minuut. SCHC vocht zich in de laatste vijf minuten van de wedstrijd terug naar de 2-2 eindstand. Carlien Dirkse van de Heuvel en Xan de Waard troffen het doel van Laren.



SCHC heeft zich al geplaatst voor de play-offs om het landskampioenschap. Het staat op de ranglijst op dit moment tweede. Volgende week speelt het de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen Oranje-Rood.



