Belangrijke winst voor hockeysters Voordaan en Schaerweijde

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 14:32 uur | update: maandag 1 mei 2017, 14:03 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk

ZEIST/GROENEKAN - De hockeysters van Voordaan zijn bijna verzekerd van deelname aan de play-offs om promotie naar de hoofdklasse. In de overgangsklasse A versloegen de Groennekanners Helmond. De wedstrijd eindigde in 3-1 voor de thuisploeg.



Voordaan staat op een tweede plek met 43 punten uit negentien duels. Nijmegen is koploper met 49 punten. Push staat derde en heeft 9 punten minder dan Voordaan, maar met nog drie duels te gaan is de kans klein dat Voordaan de tweede plek nog uit handen geeft.



In de overgangsklasse B hebben de dames van Schaerweijde het uitduel tegen Almere gewonnen. Het werd 1-0 voor de Zeisterse vrouwen.



Met nog drie wedstrijden te spelen staat Schaerweijde op een tiende plek met 14 punten. Deze plek verplicht Schaerweijde om aan het einde van het seizoen deel te nemen aan de play-outs naar de eerste klasse. Het gat met de veilige negende plaats bedraagt 7 punten met nog drie wedstrijden te spelen.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht