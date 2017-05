Hercules kan titel derde periode haast niet meer ontgaan

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 15:13 uur | update: maandag 1 mei 2017, 15:10 uur

Foto: RTV UTRECHT / MARK KLOOSTRA

UTRECHT - Hercules kan de titel van de derde periode van de 3e divisie haast niet meer ontgaan. Zondag won het met 3-0 van OJC Rosmalen. Naaste concurrent in de strijd om de periodetitel HBS heeft vier punten minder dan Hercules.



De Utrechtse ploeg ging met een 2-0 voorsprong de rust in doordat het in de laatste vijf minuten van de eerste helft twee keer wist te scoren. In de tweede helft kwam de ploeg van Eric Speelziek niet meer in de problemen. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd besliste Zakaria Issarti, met zijn tweede doelpunt van de dag, de wedstrijd: 3-0.



In de 3e divisie staat Hercules op dit moment vierde. De titel van de derde periode heeft het bijna binnen. Het verschil met naaste belager HBS is vier punten, met nog twee duels te gaan. Als Hercules zondag van UDI'19 wint, kan het zich opmaken voor de play-offs voor promotie naar de tweede divisie.



40' Zakaria Issarti [1-0]

45' Nathan Bijl [2-0]

85' Zakaria Issarti [3-0]



