Hoogland verder in degradatiezorgen, De Meern mengt zich in strijd om 3e periode

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 16:10 uur | update: maandag 1 mei 2017, 13:59 uur

Foto: Geert Lommers

DE MEERN/HOOGLAND - De voetballers van Hoogland hebben in de hoofdklasse zondag met 2-1 verloren van SDO. Doordat de concurrenten punten pakten zakt het naar de 15e plaats, wat aan het eind van de rit rechtstreekse degradatie betekent.



Met nog twee wedstrijden te gaan is het verschil onderin die hoofdklasse klein. Nummer 11 MSC heeft slechts drie punten meer dan Hoogland.



De Meern hoeft zich absoluut geen zorgen te maken om degradatie. Het won zondag met 4-0 van nummer vijf Silvolde. De Meern bezet zelf de zesde plek in de hoofdklasse. Door de overwinning is het wel mee gaan doen om de titel van de derde periode. ADO'20 voert de derde periode aan maar heeft al een periodetitel op zak. Silvolde staat tweede met 18 punten. De Meern, SJC en Hollandia hebben 17 punten. Er staan nog twee wedstrijden op het programma.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht