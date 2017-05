Kampong wint en staat op play-off plek

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 30 april 2017, 16:17 uur | update: maandag 1 mei 2017, 15:11 uur

Doelpuntenmaker Sander de Wijn in archief Foto: Maurice de Wert

UTRECHT - De mannen van Kampong hebben uitstekende zaken gedaan in de strijd om een plaats in de play-offs. Op eigen veld werd er met 3-1 gewonnen van HGC. Omdat Oranje-Rood gelijkspeelde tegen Amsterdam klimt Kampong met nog één wedstrijd te gaan over Oranje-Rood heen en dus staan de Utrechters nu op de vierde plaats.



3' Tristan Algera [0-1]

23' Jip Janssen [1-1]

27' Salvador Piera [2-1]

58' Sander de Wijn [3-1]



Met nog één wedstrijd te gaan heeft Kampong één punt voorsprong op Oranje-In de laatste speelronde spelen beide ploegen tegen elkaar en hebben de Utrechters genoeg aan een gelijkspel om zich te kwalificeren voor de play-offs.



