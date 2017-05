ZPC Amersfoort komt net te kort voor finale landskampioenschap

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 16:37 uur | update: 17:49 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - De waterpolomannen van ZPC Amersfoort hebben in de halve finale van de play-offs het laatste en beslissende duel nipt verloren. In eigen bad won Het Ravijn met 9-7 van de Amersfoorters. Vorig jaar speelde Amersfoort nog de play-outs om in de eredivisie te mogen blijven.



In de eerste periode kwam Het Ravijn op een 2-1 voorsprong. ZPC herpakte zich en stond halverwege de wedstrijd met 3-2 voor. In het derde kwart kwamen de bezoekers uit Nijverdal op voorsprong en gaven deze niet meer uit handen.



Het seizoen zit er hiermee op voor ZPC Amersfoort. De club uit de Keistad kan volgend jaar wel Europees gaan spelen. Daar is geld voor nodig en trainer Barry Wittenbernds vertelde tegen RTV Utrecht dat de club hierover nog geen besluit heeft genomen.



