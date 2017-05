Mannen Schaerweijde bijna zeker van play-offs

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 16:54 uur | update: maandag 1 mei 2017, 15:27 uur

Foto: ANP Foto Koen Suyk

ZEIST/GROENEKAN - In de overgangsklasse A hebben de hockeymannen van Schaerweijde met 2-1 gewonnen van HIC. Bovenin de overgangklasse is het spannend, want drie teams strijden nog om twee play-offsplaatsen. Schaerweijde is koploper en heeft 50 punten uit negentien duels, Cartouche heeft 48 punten en hdm heeft 47 verzameld.



In dezelfde klasse heeft Voordaan verloren van nummer twee Cartouche. Het werd 2-0 in Voorburg. Voordaan staat in de middenmoot met 21 punten en zal volgend jaar wederom actief zijn in de overgangklasse.



Datzelfde geldt voor de hockeyers van Phoenix uit Zeist. Na de 3-1 overwinning op Laren kan het niet meer fout gaan voor Phoenix. De Zeistenaren hebben 22 punten verzameld uit negentien duels.



