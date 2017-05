Reclaoui ruilt Magreb'90 in voor OFC Oostzaan

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 13:21 uur | update: maandag 1 mei 2017, 14:05 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Soufian Reclaoui ruilt komende zomer Magreb'90 in voor OFC Oostzaan. De 23-jarige voetballer blijft dus actief in de 3e divisie.



Aanvaller Reclaoui is op dit moment bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Magreb. Onlangs was hij nog op proef bij RKC Waarlwijk maar dit is op niets uitgelopen.



Reclaoui komt uit de jeugdopleiding van FC Volendam. Via Sparta Nijkerk kwam hij afgelopen zomer bij Magreb terecht.



