SCHC maakt er acht en blijft koploper

BILTHOVEN - In de overgangsklasse B hebben de hockeyers van SCHC hard uitgehaald tegen HBS. In Bilthoven won de koploper met 8-0.



Binnen acht minuten stond SCHC met 3-0 voor en was de winst zo goed als binnen. Mike Huisman nam drie treffers voor zijn rekening in het doelpuntenfestijn op de Kees Boekelaan.



SCHC is koploper met 46 punten uit negentien duels. Stichtsche wordt op de hielen gezeten door Victoria met 43 punten en Breda met 42 punten.





