Magreb'90 dieper in de problemen na verlies

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 15:59 uur | update: maandag 1 mei 2017, 15:10 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

UTRECHT - Het Utrechtse Magreb'90 heeft in de derde divisie verloren van HBS. Deze week kreeg Magreb te horen dat het 3 punten extra in mindering had gekregen van KNVB. Om die schade te beperken moest er gewonnen worden van HBS. In Den Haag verloor Magreb met 1-0.



12' Santti Hulst [1-0]



Magreb'90 heeft na 32 wedstrijden nu 31 punten verzameld en staat dertiende. Het verschil met nummer 15 UDI'19 is nog maar twee punten.



Voor alle uitslagen uit de derde divisie kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht