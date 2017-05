Quick wint tweede duel van RCH Pinguins

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 18:01 uur | update: maandag 1 mei 2017, 14:56 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - De honkballers van Quick uit Amersfoort hebben het tweede duel tegen RCH Pinguins in de overgangsklasse gewonnen. De Amersfoortse ploeg verloor zaterdag nog van Pinguins.



Zondag was Quick met 3-2 te sterk. Zaterdag ging het met 6-3 onderuit.



Op de ranglijst staat Quick op dit moment vierde. Het verschil met koploper Storks is twee punten.



