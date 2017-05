RUS verliest en moet hopen op Houdini-act

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 15:00 uur | update: maandag 1 mei 2017, 14:02 uur

Foto: RTV Utrecht/Robert Claus

UTRECHT - De rugbysters van RUS hebben in de kampioenspoule het belangrijke duel tegen Delft verloren. De nummer twee won met 32-29 van de Utrechters.



RUS staat nu derde met 31 punten en moet volgende week hopen op een misstap van Delft bij koploper AAC. RUS, dat de afgelopen vijf jaar landskampioen was, moet dan zelf de volle 5 punten halen om zich nog te kunnen kwalificeren voor de finale om het landskampioenschap.



URC is op eigen veld in de kampioenspoule hard onderuit gegaan tegen koploper AAC. Het werd in Utrecht 77-0 voor de bezoekers.



URC staat laatste in de kampioenspoule met 7 punten uit negen duels.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht