Rugbyers USRS laatste in eerste klasse

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 17:30 uur | update: maandag 1 mei 2017, 15:09 uur

Foto: ANP

UTRECHT - In de eerste klasse heeft USRS de laatste wedstrijd van het seizoen verloren. Op eigen veld was kampioen DSR-C te sterk met 12-71. De Utrechtse Studenten Rugby Society is laatste geworden in de eerste klasse.



USRS heeft na achttien duels 16 punten verzameld. DSR-C mag zich kampioen noemen van eerste klasse met 86 punten.



USRS staat onderaan, maar omdat twee teams zich hebben teruggetrokken uit de competitie, kunnen de Utrechtse studenten niet degradaren.



