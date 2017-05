Van Wolfswinkel bezorgt Vitesse KNVB-beker

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 20:10 uur | update: maandag 1 mei 2017, 16:03 uur

Foto: ANP

WOUDENBERG - Woudenberger Ricky van Wolfswinkel was zondag de grote man, tijdens de KNVB bekerfinale tussen Vitesse en AZ. De oud-spits van FC Utrecht maakte beide treffers voor Vitesse, dat met 2-0 won.



Behalve Van Wolfswinkel, die beide doelpunten in de laatste tien minuten maakte, behoorde ook Utrechter Kevin Leerdam tot de basiself van de Arnhemmers. Hij viel uit met een knieblessure.



Amersfoorter John van den Brom, die als speler ťn als trainer jarenlang actief was voor Vitesse, behoorde als trainer van AZ tot het verliezende kamp, net als Utrechter Ridgeciano Haps.



