Hofman nog paar dagen in het ongewisse

Door de sportredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 11:53 uur | update: 11:58 uur

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - GVVV-er Rodny Hofman krijgt pas donderdag uitsluitsel over de ernst van zijn knieblessure. De verdediger van de tweede divisionist uit Veenendaal was maandag in Rotterdam voor onderzoek. Dinsdag ondergaat hij een mri-scan, donderdag volgt de uitslag daarvan.



Hofman raakte op 20 april tijdens de training geblesseerd aan zijn knie. "Doordat er veel vocht in zit, kon het niet eerder onderzocht worden", zei Hofman zaterdag tegen RTV Utrecht. "Ik weet dus nog niets, maar alles wijst op kruisbandletsel. Ik moet afwachten."



