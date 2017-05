Twee versterkingen voor Magreb'90

Door de sportredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 13:29 uur | update: 13:37 uur

Nordin Bourazma Foto: Facebook FC Breukelen

UTRECHT - Magreb'90 heeft de eerste twee versterkingen voor komend seizoen vastgelegd. De Utrechtse derde divisionist haalt Nordin Bourazma van FC Breukelen, Hicham Lechkar koimt over van Koninklijke HFC.



Verdediger Bourazma (zie foto) is 20 jaar en speelde voordat hij naar FC Breukelen kwam voor FC Hilversum. De 18-jarige Lechkar is middenvelder en speelde ookk vier jaar in de jeugdopleiding van FC Utrecht.



Trainer Jamal Yahiaoui zei zondag bij RTV Utrecht dat Magreb'90 jonge, talentvolle spelers een platform wil bieden om zich in de kijker te spelen bij profclubs of topamateurclubs. In die opzet lijkt de club te slagen; Dyllan Ahinfu gaat binnenkort op stage bij FC Den Bosch. eerder werkte Omar el Ghazouani al een proefperiode af bij RKC Waalwijk.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht