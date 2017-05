Hockeycompetitie gaat op de schop

Door de sportredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 14:22 uur | update: 14:31 uur

Foto: ANP Jerry Lampen

PROVINCIE UTRECHT - De hockeycompetitie ondergaat in de zomer van 2018 een ingrijpende wijziging. Tussen de hoofdklasse en de overgangsklasse komt zowel bij de mannen als bij de vrouwen een promotieklasse.



Op dit moment spelen onder de hoofdklasse 24 ploegen in de overgangsklasse. Zij zijn daarin verdeeld over twee poules. In de nieuwe situatie gaan de beste twaalf ploegen van de twee overgangsklassen in de promotieklasse spelen.



De provincie kent momenteel vier overgangsklassers bij de mannen: SCHC, Schaerweijde, Phoenix en Voordaan. Daar kan volgend seizoen het Utrechtse UHSC bij komen. Bij de vrouwen spelen Schaerweijde en Voordaan in de overgangsklasse.



