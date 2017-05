Waterpolomannen UZSC beginnen donderdag aan finale

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 11:29 uur | update: 11:37 uur

UZSC viert de landstitel van 2016 Foto: N&R Wessel van Leeuwen

UTRECHT - De finale om het landskampioenschap waterpolo bij de mannen, tussen het Utrechtse UZSC en Het Ravijn uit Nijverdal, gaat op donderdag 4 mei van start. Vanwege dodenherdenking begint de wedstrijd in het Utrechtse Kromme Rijnbad pas om 20.15 uur.



Aanvankelijk was het bedoeling om op 3 mei te beginnen, maar dan was er geen ruimte in het zwembad. De tweede wedstrijd is op zaterdag 6 mei in Nijverdal, de derde op 7 mei in Utrecht. Als er na drie duels nog geen beslissing is gevallen, worden in het weekend van 13 en 14 mei de vierde en eventueel vijfde wedstrijd gespeeld.



UZSC was de afgelopen twee seizoenen landskampioen. Tegenstander Het Ravijn veroverde de titel nog nooit. Afgelopen weekend werden de vrouwen van de Utrechtse club al landskampioen.







Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht