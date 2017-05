Nick Tol van Spakenburg naar Volendam

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 17:08 uur | update: 17:14 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Nick Tol is bezig aan zijn laatste weken als speler van Spakenburg. De middenvelder vertrekt van de 2e divisionist naar de amateurs van Volendam, in zijn woonplaats.



Tol, neef van de deze week uit de A-selectie verbannen Kees Tol, is bezig aan zijn vierde seizoen op de Westmaat. In zijn eerste jaar veroverde hij met de Blauwen de landstitel.



"De stap van de tweede divisie naar de 1e klasse is best groot, maar ik kan voetballen op hoog niveau niet langer combineren met mijn werk", zegt Tol. "Door in Volendam te gaan voetballen bespaar ik heel veel reistijd. Dat komt ook mijn privťleven ten goede."



