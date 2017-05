GVVV geeft 17-jarig talent plaats in A-selectie

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 09:49 uur | update: 09:55 uur

VEENENDAAL - GVVV heeft Thomas Bruijnzeels toegevoegd aan de A-selectie voor volgend seizoen. De pas 17-jarige middenvelder keerde afgelopen najaar terug bij Veenendaalse 2e divisionist, nadat hij was vertrokken bij FC Twente. Eerder speelde Bruijnzeels ook in de jeugd van Vitesse. Hij begon met voetballen bij SVMM uit Maarn.



De jonge Bruijnzeels vestigde onlangs nog een record. Bij zijn debuut in de wedstrijd tegen Jong AZ was hij met zijn zeventien jaar en 211 dagen GVVV's jongste eerste elftalspeler van deze eeuw. Ook in het duel met TEC Tiel, afgelopen zaterdag, mocht hij een paar minuten meedoen.kon hij op speelminuten rekenen van trainer John de Wolf.



Sinds de winterstop traint Bruijnzeels al twee keer in de week mee met de hoofdmacht van GVVV







