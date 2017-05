Luidjinho Hoijer terug bij Magreb'90

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 4 mei 2017, 11:30 uur | update: 11:33 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Luidjinho Hoijer is teruggekeerd bij Magreb'90. De middenvelder van de Utrechtse 3e divisionist was sinds december in zijn vaderland Curaçao. Deze week heeft de international twee keer meegetraind met de selectie van Jamal Yahiaoui.



"Luidjinho is fit en zondag inzetbaar tegen OJC Rosmalen", zegt Yahiaoui.



