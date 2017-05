Magreb'90 kán zich veilig spelen

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 16:00 uur

UTRECHT - Een paar weken geleden dagdroomde Magreb'90 over een periodetitel. Maar vijf duels en één punt later, met daar bovenop een puntenstraf van de KNVB, verkeert de Utrechtse 3e divisionist toch weer in degradatiegevaar. De periodetitel is uit zicht en niet meer belangrijk.



In theorie kan Magreb zich zondag in de thuiswedstrijd tegen OJC Rosmalen veilig spelen, maar dan moet het zelf winnen, én van het trio Jong De Graafschap, UDI'19 en Juliana'31 moeten er twee verliezen. Gezien de recente resultaten, Magreb'90 haalde één punt uit de laatste vijf duels, zal dat een helse klus worden.



Eerder dit seizoen werd het in Rosmalen 2-2. Vorig seizoen won OJC Rosmalen op Papendorp met 2-1.



Trainer Jamal Yahiaoui kan tegen OJC Rosmalen weer beschikken over Emilio Samseij. De verdediger is terug van een schorsing. Curaçaos international Luidjinho Hoijer keerde deze week na vijf maanden terug uit zijn vaderland en is fit om te spelen. Dyiian Ahinfu kampt met hamstringklachten en is een twijfelgeval.



