Hercules kan play-off plaats veilig stellen

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 15:30 uur

Zakaria Issarti scoorde zondag twee keer tegen OJC Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Winst op UDI'19 levert Hercules zondag een prachtige prijs op: deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de 2e divisie. De Utrechters staan bovenaan in de derde periode en hebben vier punten voorsprong op naaste belager HBS. Met één duel te gaan is één zege dus genoeg voor de formatie van Eric Speelziek.



Hercules is al tien duels op rij ongeslagen en reist dus vol vertrouwen af naar Uden. Daar zal het echter een tot op het bot gemotiveerd UDI treffen. De Brabanders zijn in een felle strijd verwikkeld met onder meer Hercules' stadsgenoot Magreb'90, om degradatie uit de 3e divisie te voorkomen.



Bij Hercules ontbreekt nog steeds het geblesseerde kwartet Kevin Ligtermoet, Colin Broers, Tyron Fonville en Floris Burgers.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht