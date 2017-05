Tijd voor eerherstel voor GVVV

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 14:56 uur

Patrick Heesakkers was eerder dit seizoen de matchwinner tegen Katwijk Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - Drie punten uit de laatste vijf duels, en al die vijf duels zonder overwinning. GVVV is zaterdag in en tegen Katwijk hard toe aan weer eens een driepunter. De Veenendalers hadden lange tijd uitzciht op de tweede plaats in de 2e divisie, maar bij een nieuwe nederlaag kan zelfs een plaats in het linkerrijtje nog in gevaar komen.



De uitwedstrijd tegen Katwijk, op de vierde plaats één plaats boven GVVV, is doorgaans een lastige voor blauw-witten. Vijf bezoekjes aan De Krom leverden vier verliesbeurten en welgeteld één zege op. Die zege werd overigens wel vorig jaar geboekt: 1-2. Eerder dit seizoen werd het in Veenendaal 1-0 voor GVVV.



Rodny Hofman, Bart Hulsbos en Danny de Leeuw ontbreken met blessures, net als de langdurig uitgeschakelde Simon Brouwer. Jamarro Diks en Joey Steenbergen maken na een conflict over zaalvoetbal sinds deze week geen deel meer uit van de selectie.



Het duel Katwijk-GVVV begint,net als alle duels in de 2e divisie,om 18.00 uur en is live te volgen op Radio M Utrecht.



